„Tsunami-ul" cazurilor de Covid-19, inclusiv varianta Omicron, prezinta riscuri grave pentru sistemele de sanatate, aflate deja sub presiune, a avertizat miercuri OMS, pe fondul unui numar record de contaminari in lume in ultima saptamana. „Sunt foarte ingrijorat ca varianta Omicron, mai transmisibila, circula in același timp cu varianta Delta și provoaca un tsunami de cazuri.