Omicron, o variantă prezentă de mai multe săptămâni! Detectarea rapida in mai multe țari intr-un timp relativ scurt conduce spre ideea ca varianta ar fi in circulație de mai multe saptamani, dar nu a fost evidențiata deoarece atenția a fost focalizata pe Delta, explica biologul francez Claude-Alexandre Gustave, specialist epidemiolog și imunolog. Este o ipoteza luata in calcul dupa ce Olanda a anunțat ca varianta Omicron era deja prezenta acolo inca din 19 noiembrie. Se știe ca Institutul pentru sanatate și mediu din Olanda a anunțat, marți, ca a dectat varianta Omicron in doua eșantioane de test care fusesera prelevate in Olanda in data de 19 și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

