Organizatorii Forumului Economic de la Davos, care urma sa aiba loc in perioada 17-21 ianuarie au anunțat, luni, 20 decembrie, amanarea acestuia din cauza reluarii puternice a epidemiei Covid-19 in Europa, legata in special de varianta Omicron. Forumul Economic Mondial de la Davos, programat pentru ianuarie, a fost amanat la inceputul verii din cauza condițiilor