Omicron la Iaşi: un stadiu foarte periculos. S-a inversat un trend Dupa mult timp de la debutul vaccinarii, in ultimele zile, numarul noilor infectati cu Covid in judet l-a depasit pe cel al persoanelor care se vaccineaza anti-Covid. Totodata, in doar trei zile s-au infectat peste 2.000 de ieseni, si asta in timp ce vaccinarile s-au prabusit. „Ne indreptam din pacate spre infectarea unei parti mari a populatiei. Problema este a gravitatii", spune directorul DSP Iasi. In ultimele zile, numarul cazurilor de COVID confirmate in 24 de ore este constant mai mare decat cel al persoanelor care se vaccineaza. Sambata, erau confirmate 781 de cazuri noi, duminica au fost… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

