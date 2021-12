Stiri pe aceeasi tema

- Justitia belgiana a suspendat marti inchiderea teatrelor si a salilor de spectacol anuntata saptamana trecuta in Belgia de prim-ministrul Alexander De Croo pentru a opri raspandirea variantei Omicron a coronavirusului, relateaza AFP. Autoritatile nu au demonstrat ''in ce mod salile de spectacol…

- Premierul belgian Alexander De Croo ia in considerare introducerea vaccinarii obligatorii impotriva COVID-19, potrivit unui interviu acordat cotidianului De Zondag, citat Agerpres . Socialistii francofoni, care fac parte din coalitia guvernamentala condusa de Alexander De Croo, solicitasera introducerea…

- Socialistii francofoni, care fac parte din coalitia guvernamentala condusa de Alexander De Croo, solicitasera introducerea obligativitatii vaccinarii anti-COVID-19 in Belgia, dar seful executivului federal a calificat o asemenea masura drept “lene politica”, potrivit politico.eu .Intr-o schimbare evidenta…

- Franta anunta noi masuri in fata cresterii alarmante a contaminarilor. Consiliul de Ministri a aprobat transformarea permisului sanitar in permis de vaccinare, urmand ca Parlamentul sa dezbata la inceputul lui ianuarie acest proiect de lege.

- Guvernul belgian a ordonat inchiderea locurilor de cultura, cel puțin pana la inceputul lunii ianuarie, sub teama raspandirii variantei Omicron. Decizia este denunțata, inclusiv de experți in sanatate. Mii de oameni au protestat, duminica, 26 decembrie, la Bruxelles, fața de aceasta masura. Cateva mii…

- Elvetia va inaspri de luni masurile anti-COVID pentru a incerca sa limiteze amploarea celui de al cincilea val al epidemiei si sa anticipeze raspandirea variantei Omicron, a anuntat guvernul federal, care va restrange sever accesul persoanelor nevaccinate si va impune revenirea la telemunca, relateaza…

- Vaccinarea cu doua doze de vaccin Pfizer-BioNTech impotriva Covid-19 pare sa fi oferit o protecție de 70% impotriva spitalizarii in Africa de Sud in ultimele saptamani, a aratat marți un important studiu realizat in condiții reale privind impactul potențial al Omicron, potrivit Hotnews care citateaza…

- Inchiderea salilor de sport este un abuz al Guvernului. O instanța din Timișoara a dat acest verdict și a anulat hotararea data de Executiv pe motiv ca autoritațile nu au putut demonstra ca salile reprezinta un potențial focar de infecție.