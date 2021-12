Stiri pe aceeasi tema

- Premierul francez Jean Castex a anuntat luni ca in raspuns la o raspandire rapida a variantei Omicron a COVID-19 guvernul restrange intervalul pentru booster la trei luni de la patru, dar nu vor fi restrictii de circulatie in noaptea de Anul Nou, relateaza Reuters.

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a anuntat luni seara anularea festivitatilor prevazute in capitala Marii Britanii de Anul Nou, ca urmare acresterii drastice a cazurilor de infectare cu Omicron, transmite AFP. „Cu infectiile de COVID-19 la niveluri record in orasul nostru si in Marea Britanie, sunt hotarat…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii si-a anulat un obicei traditional ce prevedea sederea la Sandringham, in estul Angliei, pentru Craciun, pe care in acest an il va sarbatori la Castelul Windsor, in apropiere de Londra, au relatat luni media britanice, preluate de AFP. Suverana in varsta de 95…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat ca a treia doza de vaccin anti-COVID-19 poate fi administrata cel mai devreme la trei luni dupa finalizarea schemei initiale de vaccinare cu doua doze. Precizarile vin in contextul in care Europa se confrunta cu o creștere ingrijoratoare a numarului…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a primit joi doza de supra-rapel ("booster") a unui vaccin anti-COVID-19 si i-a indemnat pe compatriotii lui sa ii urmeze exemplul pentru a contribui astfel la protejarea Marii Britanii de riscurile generate de varianta Omicron a noului coronavirus, informeaza…

- Autoritațile sanitare din Olanda au anunțat, sambata. ca 61 de persoane care au ajuns vineri la Amsterdam cu doua zboruri din Africa de Sud au fost testate pozitiv pentru COVID-19, potrivit The Guardian. Autoritațile au efectuat teste suplimentare in aceasta dimineața pentru a vedea daca vreuna dintre…