Omicron închide granițe. Peste 6.000 de zboruri anulate şi alte mii întârziate în lume, în weekendul Crăciunului Aproape 6.000 de zboruri au fost anulate de companii aeriene, in acest weekend, iar alte mii au inregistrat intarzieri, din cauza temerilor legate de raspandirea variantei Omicron a coronavirusului, relateaza AFP. Potrivit site-ului Flightaware, citat de AFP, in seara Craciunului se inregistrau peste 2.650 de zboruri anulate – inclusiv 940 de legaturi internationale, dar si […] The post Omicron inchide granițe. Peste 6.000 de zboruri anulate si alte mii intarziate in lume, in weekendul Craciunului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

