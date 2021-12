Autoritațile anunța ca, in prezent, in Romania sunt 6 cazuri probabile și 5 cazuri suspecte de infectare cu tulpina Omicron. De aemenea, sunt doua cazuri confirmate și al treilea aproape sigur va primi confirmarea, au precizat autoritațile. Statistica a fost prezentata vineri, de Adriana Pistol, directorul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP. In perioada 29 noiembrie-5 decembrie au fost facute 163 de secvențieri pentru depistarea variantei Omicron, 8 dintre cazuri avand legatura cu zonele de risc din sudul Africii. In prezent sunt 6 cazuri probabile…