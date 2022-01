Omicron în România: 68% dintre cazurile confirmate, la persoane vaccinate complet ​Pana pe 2 ianuarie in Romania au fost confirmate 92 de cazuri de infectare cu tulpina Omicron, din care 63 (68%) au fost identificate la persoane complet vaccinate, potrivit ultimelor date ale INSP. Nu a fost inregistrat niciun deces la cazuri confirmate cu varianta Omicron, precizeaza instituția. Potrivit INSP, in acest moment nu exista evidențe de transmitere comunitara susținuta, la nivel național, a variantei Omicron. De precizat este insa ca unul dintre criteriile de selecție a cazurilor de COVID-19 pentru secvențiere este vaccinarea, așa incat proporția de cazuri vaccinate din totalul de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

