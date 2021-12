Omicron în Europa: Olanda intră în lockdown! Olanda va intra in lockdown incepand de duminica, pentru perioada sarbatorilor, in incercarea de a opri al cincilea val de COVID-19 si raspandirea puternica a variantei Omicron a coronavirusului, a anuntat sambata premierul Mark Rutte. „Sunt intr-o stare de spirit proasta. Ca sa rezum intr-o propozitie, Olanda va reveni la lockdown incepand de maine. Este inevitabil acest lucru din cauza celui de-al cincilea val si in contextul in care Omicron se raspandeste chiar mai repede decat ne-am temut. Trebuie sa intervenim acum, ca masura de precautie”, a declarat Rutte intr-o conferinta de presa. Incepand… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

