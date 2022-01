Omicron golește rafturile supermarketurilor din Statele Unite "Nu este la fel de dramatic ca duminica trecuta, dar sunt înca o mulțime de rafturi goale", constata Justin Toone dezamagit. Pandemia continua sa perturbe lanțurile de aprovizionare și multe supermarketuri din Statele Unite se confrunta cu o penurie de produse, scrie presa belgiana, ciata de Rador. "Timp de câteva zile la rând, nu au existat fructe sau legume în acest Giant (din Bethesda), dar și în toate supermarketurile de la colț, Trader Joe’s, Safeway", spune Toone, un client obișnuit, descriind o situație apocaliptica.



