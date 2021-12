Stiri pe aceeasi tema

- Franța a raportat un record zilnic de peste 100.000 de noi cazuri de coronavirus, in condițiile in care președintele Emmanuel Macron analizeaza masurile de limitare a tulpinii Omicron, care se raspandește rapid, scrie Bloomberg.

- Marea Britanie a raportat vineri 93.045 de cazuri de infectare cu covid-19, un record pentru a treia zi consecutiv. Cifrele au fost anuntate de autoritatile sanitare.Marti, Marea Britanie a raportat 59.610 cazuri de Covid-19, cele mai multe de la inceputul lunii ianuarie, confruntandu-se,…

- Ministerul italian al Sanatații a anunțat un numar record de infectari Covid. In doar 24 de ore, in Peninsula s-au inregistrat 28.632 de cazuri noi, niciodata atat de multe in ultimul an. De asemenea, spitalizarile și numarul bolnavilor in ATI sunt in creștere. Vineri, autoritațile italiene au raportat…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, crede ca aceasta masura ar avea „eficacitate foarte redusa” in incetinirea raspandirii variantei Omicron, deja prezenta in UE. Franța „nu intenționeaza sa instituie teste Covid-19” pentru calatorii care vin din alte țari UE, in ciuda creșterii variantei Omicron,…

- In prezent, acesta este necesar pentru accesul in orice restaurant sau cafenea, pentru calatorii cu trenul intre orașe și vizitarea locațiilor culturale, precum muzeele.Batranii de peste 65 de ani care nu au reușit sa efectueze doza de rapel, vor avea codul QR dezactivat automat in aplicația telefonului…

- KDCA a spus ca 5.075 dintre noile infectii au fost transmise local, cu 4.110 detectate in zona metropolitana Seul. Tara a raportat, de asemenea, 34 de decese suplimentare, ducand numarul total de decese la 3.658, potrivit KDCA. Aproximativ 723 de pacienti sunt in stare critica, a adaugat KDCA. Coreea…

