Stiri pe aceeasi tema

- Franța a raportat un record zilnic de peste 100.000 de noi cazuri de coronavirus, in condițiile in care președintele Emmanuel Macron analizeaza masurile de limitare a tulpinii Omicron, care se raspandește rapid, scrie Bloomberg, potrivit Mediafax. Cazurile de Covid-19 au totalizat 104.611…

- Medicii din Franța au descoperit 104,611 cazuri de COVID-19 infectie pe zi in ultimele 24 de ore. Aceasta este cea mai mare rata din țara de pe toata perioada pandemiei.Peste 16 mii de pacienți cu COVID-19 se afla in prezent in spitale. Peste 3,2 mii dintre ei sunt la terapie intensiva.…

- Franța a inregistrat joi seara un record de cazuri de infectare cu Coronavirus depistate in 24 de ore, ministrul Sanatații spunand ca sunt „cele mai proaste cifre inregistrate vreodata”.

- Autoritatile spaniole au raportat marti seara cel mai mare numar de noi cazuri de COVID inregistrat vreodata in tara, aproape 50.000 de persoane infectate, iar incidenta a ajuns la 695 de cazuri la 100.000 de locuitori, informeaza TVE, potrivit News.ro . Ministerul Sanatatii din Spania a anuntat marti…

- Marea Britanie a raportat vineri 93.045 de cazuri de infectare cu covid-19, un record pentru a treia zi consecutiv. Cifrele au fost anuntate de autoritatile sanitare.Marti, Marea Britanie a raportat 59.610 cazuri de Covid-19, cele mai multe de la inceputul lunii ianuarie, confruntandu-se,…

- Marea Britanie a inregistrat, in decurs de o saptamana, o crestere cu peste 20% a numarului de cazuri de Covid-19.Autoritațile britanice au anunțat deja ca mai mult de jumatate din infectarile cu varianta Omicron din Anglia au fost confirmate la persoane complet vaccinate. Oficialii din Sanatate considera…

- Coreea de Sud a inregistrat din nou, sambata, cifre record de cazuri noi de Covid-19 si de decese asociate. Autoritatile au raportat si trei noi contaminari cu varianta omicron, conform news.ro. Pentru a treia oara saptamana aceasta, Coreea de Sud a anuntat mai mult de 5.000 de cazuri zilnice…

- Autoritatile franceze au raportat miercuri 10.050 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus in 24 de ore, fiind pentru prima data in doua luni de cand se depaseste pragul de 10.000, relateaza Reuters. Intr-un alt semn ca virusul ia din nou avant, spitalizarile din cauza COVID-19 au crescut…