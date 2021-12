Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de infectare cu Covid-19 va continua sa creasca în întreaga lume din cauza variantei Omicron, a avertizat duminica doctorul Anthony Fauci, șeful echipei de combatere a pandemiei de la Casa Alba, îndemnându-i pe americani sa nu lase garda jos pe motiv ca aceasta…

- Principalul consilier al Casei Albe in combaterea pandemiei de COVID-19, dr. Anthony Fauci, a dat asigurari ca penuria de teste de depistare a noului coronavirus care se inregistreaza in Statele Unite va fi rezolvata in scurt timp, relateaza AFP.

- Anthony Fauci, principalul consilier pe probeme medicale a președintelui american Joe Biden, a declarat duminica ca SUA trebuie sa imbunatațeasca aprovizionarea cu teste Covid pentru poporul american. El a oferit ca termen estimativ luna ianuarie pentru rezolvarea crizei actuale, intr-un interviu pentru…

- Renumitul om de stiinta american Anthony Fauci, consilierul Casei Albe pentru criza sanitara, a avertizat duminica ca varianta Omicron a COVID-19 "se dezlantuie" in intreaga lume, exprimandu-si ingrijorarea cu privire la numarul de americani inca nevaccinati, scrie AFP. "Acest virus este extraordinar",…

- Pfizer a depus o cerere de autorizare pentru o doza de rapel a vaccinului sau anti-COVID-19 la adolescentii de 16 si 17 ani din Statele Unite, transmite AFP. Rapelul este in prezent autorizat de Agentia pentru alimente si medicamente (FDA) din SUA pentru toti adultii cu varsta peste 18 ani, la sase…

- Nigeria, cea mai populata tara africana, a depistat pe teritoriul sau primele trei cazuri de varianta Omicron a coronavirusului care se raspandeste in intreaga lume, au anuntat miercuri autoritatile sanitare intr-un comunicat. Testele 'au identificat si confirmat primele cazuri din Nigeria…

