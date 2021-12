Universitatea Oxford din Marea Britanie susține ca nu exista dovezi potrivit carora vaccinurile nu vor proteja impotriva formelor severe provocate de infectarea cu varianta Omicron. Dimpotriva, „vaccinurile existente vor fi mai putin eficiente impotriva Omicron”, susține directorul Moderna, Stephane Bancel. OMS cere un raspuns “rational” la noua varianta Covid. Ce sa ințelegi de aici? De […] The post Omicron: alba-neagra cu eficacitatea vaccinurilor first appeared on Ziarul National .