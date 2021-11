Omicron aduce carantină și pentru vaccinați! Noua variantă începe teroarea Ministerul Sanatații din Franța a anunțat sambata, 27 noiembrie, ca cei care au intrat in contact cu persoane infectate cu Omicron vor trebui sa stea in carantina chiar daca sunt vaccinați. Cazurile de contact ale persoanelor testate pozitiv pentru varianta Omicron vor trebui isolate, chiar daca sunt vaccinate, a anunțat Ministerul Sanatații intr-un comunicat. „Contacți […] The post Omicron aduce carantina și pentru vaccinați! Noua varianta incepe teroarea first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

