Omicron a speriat piața petrolului Grupul de producatori de petrol OPEC+ se intrunește joi și munca lor tocmai a fost ingreunata și de o noua varianta de coronavirus. Cartelul format din 23 de membri se va aduna virtual pentru a-și decide planul de producție pentru ianuarie. Analiștii OPEC estimeaza ca piața petrolului va oscila de la deficitul actual la un […] The post Omicron a speriat piața petrolului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

