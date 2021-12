Varianta Omicron a coronavirusului a devenit dominanta in Portugalia, dupa ce a inregistrat vineri un nou record de cazuri de infectare, conform datelor publicate de Directia generala de sanatate. „Varianta Omicron este deja dominanta in Portugalia”, cu un numar de cazuri „estimat la 61,5% pe 22 decembrie”, se scrie intr-un comunicat al DGS, potrivit AFP. Vineri, Portugalia a inregistrat 11 decese si 12.943 de noi cazuri de infectare in 24 de ore, un nou record dupa cel inregistrat la 29 ianuarie. Tara a fost lovita la inceputul acestui an de un puternic val pandemic, care a supraincarcat spitalele.…