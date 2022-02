Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna Eunice, care a lovit vineri Marea Britanie cu rafale de vant ce au atins aproape 200 de kilometri pe ora in Isle of Wight, a pus la mare incercare pilotii avioanelor care aveau ca destinatie aeroporturi din Regatul Unit. O filmare de circa 8 ore, cu aterizarile pe timp de furtuna de la Heathrow,…

- Contul de YouTube al lui Jerry Dyer, un pasionat de aviatie care s-a pozitionat vineri in apropierea aeroportului londonez Heathrow oferind in direct comentariile sale despre aterizarile pilotilor in timpul furtunii Eunice, a strans peste 6 milioane de vizualizari, relateaza AFP. Fii la curent…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza sau intentioneaza sa se deplaseze in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, din cauza furtunii Eunice, autoritatile britanice au emis coduri rosu si portocaliu. Potrivit MAE, au fost emise: • cod rosu, generat…

- Un jucator american de hochei i-a spart buzele arbitrului cu o crosa in timpul meciului de la Jocurile Olimpice din 2022. Jucatoarea echipei naționale de hochei a SUA, Amanda Kessel, a accidentat-o ​​pe arbitrul Sianna Liffers in timpul unui meci impotriva Canadei din faza grupelor Jocurilor Olimpice…

- Un avion British Airways care a plecat luni din Aberdeen, Scoția, nu a reușit sa aterizeze pe pista de pe aeroportul Heathrow din Londra din cauza vantului extrem de puternic, potrivit CNN. Intr-o filmare postata pe You Tube se vede cum vantul puternic destabilizeaza avionul in timp ce incearca sa aterizeze.…

- Un avion British Airways a fost filmat balansându-se dintr-o parte în alta și lovindu-se cu coada aeronavei de pista de aterizare a aeroportului Heathrow din Londra din cauza vânturilor puternice aduse de furtuna Corrie, relateaza Euronews.Roțile aeronavei au atins solul pentru…

- Diseara, de la 20:30, Chef Joseph Hadad, Chef Foa și Chef Radu Dumitrescu sunt pregatiți sa ofere o șansa pasionaților de gastronomie. Nu oricine poate ajunge in bucataria MasterChef, iar concurenții trebuie sa fie atenți la felul in care prepara ingredientele, sa treaca peste emoții, sa se incadreze…