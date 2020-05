Stiri pe aceeasi tema

- Statistici uluitoare, legate de numarul decedaților din Romania. „Numarul persoanelor care au decedat in martie 2020 a fost mai mic fata de martie 2019. Este situația suprinzatoare, data publicitații intr-un articol publicat in Cotidianul Transilvan. Ziariștii se bazeaza chiar pe datele furnizate de…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la sediul central al partidului, dupa noile atacuri ale președintelui Klaus Iohannis la adresa social-democraților, ca Iohannis nu se mai comporta ca un șef de stat ci ca șeful PNL, ca prin criticile aduse CCR și Parlamentului „slabește democrația…

- De aceasta masura vor beneficia persoanele fizice si juridice care fac dovada ca si-au intrerupt in totalitate activitatea ca urmare a efectelor deciziilor luate de autoritatile publice competente, potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate, potrivit proiectului de hotarare supus dezbaterii…

- Scolile, gradinitele si cresele din Danemarca urmeaza sa se redeschida miercuri, masura vizand circa 10.000 de copii. Danemarca este prima tara din UE care ia aceasta decizie in contextul pandemiei COVID-19. Dupa ce a inregistrat progrese in fata raspandirii noului coronavirus, Danemarca…

- Aradul, locul unde se acționeaza cu doua masuri in lupta cu Covid-ul. In timp ce aradenii pleaca sa-și cumpere o paine doar cu declarație pe proprie raspundere, ca altfel vor fi amendați, prin Nadlac trec grupuri intregi de persoane, fara a fi opriți. Acești oameni vin din strainatate, coboara in Punctul…

- Lia Olguța Vasilescu face praf anunțul premierului Orban privind suplimentarea bugetului pe Sanatate. Fostul ministru al Muncii spune ca bugetul nu e nici pe departe la nivelul celui din anul 2019, cand Romania nu se confrunta cu o criza.

- Omenirea va avea nevoie de aproximativ doi ani pentru a scapa de pandemia de coronavirus, a declarat marti presedintele Institutului Robert-Koch, autoritatea federala de sanatate a Germaniei, subliniind ca durata acestei crize sanitare va depinde in mare parte de rapiditatea gasirii unui vaccin, transmite…

- TEXT: Premierul L. Orban, declarații despre starea de urgența #Covid-19 Ludovic Orban. Foto: Arhiva. LIVE VIDEO aici Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul va folosi capacitatea deplina de exercitiu, recapatata odata cu învestirea în…