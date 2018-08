Omenirea va epuiza miercuri resursele planetei pentru anul 2018

Omenirea va epuiza la data de 1 august toate resursele pe care natura poate sa le reinnoiasca intr-un an si va trai "pe datorie" timp ce cinci luni, potrivit ONG-ului Global Footprint Network, ai carui specialisti afirma ca acest moment istoric se produce din ce in ce mai devreme in fiecare an, informeaza AFP.



1 august este "data la care noi vom fi utilizat mai multi copaci, apa, soluri fertile si pesti decat poate sa ne ofere Terra intr-un an pentru a ne hrani, a ne adaposti si a ne deplasa si vom fi emis mai mult carbon decat pot oceanele si padurile sa absoarba", a explicat Valerie…