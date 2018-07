Stiri pe aceeasi tema

- La 1 august 2018, omenirea isi va fi consumat toate resursele pe care planeta le poate reinnoi intr-un an si va fi poluat mai mult decat aceasta poate absorbi. Prin urmare, pana la 31 decembrie, vom trai ''pe datorie'' din resursele generatiilor viitoare, potrivit calculelor ONG-ului Global Footprint…

- La 1 august 2018, omenirea isi va fi consumat toate resursele pe care planeta le poate reinnoi intr-un an si va fi poluat mai mult decat aceasta poate absorbi. Prin urmare, pana la 31 decembrie, vom trai ''pe datorie'' din resursele generatiilor viitoare, potrivit calculelor ONG-ului Global Footprint…

- La 1 august 2018, omenirea isi va fi consumat toate resursele pe care planeta le poate reinnoi intr-un an si va fi poluat mai mult decat aceasta poate absorbi. Prin urmare, pana la 31 decembrie, vom trai ''pe datorie'' din resursele generatiilor viitoare, potrivit calculelor ONG-ului Global Footprint…

- Pentru a calcula aceasta "zi a depasirii" ("Overshoot Day"), organizatia ia in considerare amprenta de carbon si de resursele consumate pentru pescuit, cresterea animalelor, culturi, constructii si utilizarea apei.Acest moment apare din ce in ce mai devreme in fiecare an, observa agentia…

- La 1 august 2018, omenirea isi va fi consumat toate resursele pe care planeta le poate reinnoi intr-un an si va fi poluat mai mult decat aceasta poate absorbi. Prin urmare, pana la 31 decembrie, vom trai ''pe datorie'' din resursele generatiilor viitoare, potrivit calculelor ONG-ului…

- Senatorul PNL Florin Citu, presedintele Comisiei economice din Senat, acuza PSD ca minte atunci cand sustine ca mai are bani pentru plata salariilor si pensiilor pana la sfarsitul anului. Dupa ce presedintele Klaus Iohannis a cerut public guvernului si...

- Președintele Klaus Iohannis a avut o ieșire extrem de dura și a adresat o intrebare cheie Guvernului: ”Mai aveți bani de pensii și salarii”. Raspunsul vine de la președintele Comisiei Economice din Senat, liberalul Florin Cițu, cel care arata ca Guvernul traiește pe datorie și nu mai are bani pentru…

- Senatorul PNL Florin Citu, spune ca in doar trei ani statul roman si-a triplat necesarul de finantare pentru cheltuieli curente, ca economia Romaniei traieste de pe o zi pe alta, dar si ca, intr-un an, Liviu Dragnea a adus economia la mana finantatorilor straini. „Fara a se imprumuta lunar, economia…