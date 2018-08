Omenirea trăiește pe datorie. Care sunt consecințele „traiului FĂRĂ resurse” Suntem 7 miliarde 639 de milioane 800 de mii de oameni pe Pamant si astazi (miercuri, 1 august) am epuizat tot ce ne poate oferi planeta intr-un an: toti arborii, toata apa, solurile fertile, toti pestii din oceane. Mai mult, pana azi am emis toata cantitatea de dioxid carbon pe care o pot absorbi oceanele si padurile. Consumam prea mult, poluam pe masura si risipim resurse in cantitati uriase. Potrivit datelor ONU aruncam anual la gunoi o treime din alimente. Consecintele acestui comportament iresponsabil sunt tot mai vizibile: seceta, eroziunea solului, disparitia unor specii de animale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

La 1 august 2018, omenirea va fi consumat toate resursele pe care planeta le poate reinnoi intr-un an si va fi poluat mai mult decat aceasta poate absorbi. Prin urmare, până la 31 decembrie, vom trăi ''pe datorie'' din resursele generaţiilor viitoare, potrivit calculelor ONG-ului Global Footprint Network.

- Pentru a calcula aceasta "zi a depasirii" ("Overshoot Day"), organizatia ia in considerare amprenta de carbon si de resursele consumate pentru pescuit, cresterea animalelor, culturi, constructii si utilizarea apei.Acest moment apare din ce in ce mai devreme in fiecare an, observa agentia…

