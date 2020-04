Stiri pe aceeasi tema

- Un milion de doze dintr-un potential vaccin impotriva COVID-19, dezvoltat de cercetatori britanici, au fost deja lansate in productie si vor fi disponibile pana in septembrie, desi inca nu a inceput testarea acestui vaccin, a anuntat vineri echipa de cercetatori de la Universitatea Oxford, relateaza…

- O echipa de oameni de stiinta din Israel lucra de patru ani la un vaccin ce poate fi adaptat pentru mai multe tipuri de virusuri, iar acum l-au adaptat pentru coronavirus. Dr. Chen Katz este liderul grupului de biotehnologie al Institutului Migal Galilee, institut finantat de statul israelian si…

- Mai mulți cercetatori din Israel au anunțat ca incep sa testeze un vaccin special creat impotriva coronavirus. Acesta ar putea fi folosit din aceasta vara și va fi administrat pe cale orala. Potrivit echipei de medici, vaccinul a fost realizat mai degraba pentru a proteja persoanele care nu au fost…

- Ultima ora! Exista in Romania vaccinul impotriva Covid-19. „Avem vaccinul. Am inceput testele” Spitalului Clinic Județean de Urgența din Timișoara a anunțat ca a descoperit vaccinul impotriva COVID-19. Centrul de Terapii Genice si Celulare in Tratamentul Cancerului – OncoGen, din cadrul Spitalului Clinic…

- Ziarul Unirea FOTO| La Alba Iulia a inceput dezinfectarea locurilor de joaca, a stațiilor de autobuz și a panourilor automatelor de bilete, ca masura de preventie impotriva virusului COVID-19 FOTO| La Alba Iulia a inceput dezinfectarea locurilor de joaca, a stațiilor de autobuz și a panourilor automatelor…

- Comisia Europeana a oferit luni un sprijin financiar in valoare de pana la 80 de milioane de euro catre CureVac, un dezvoltator de vaccinuri inovatoare cu sediul in Germania, pentru a intensifica dezvoltarea și producția unui vaccin impotriva COVID-19,...

- O echipa de cercetatori de la universitatea Imperial College din Londra crede ca este foarte aproape de a putea dezvolta un vaccin impotriva COVID-19, dupa ce a fost testat cu succes pe soarecii din laborator, informeaza sambata The Daily Express citat de EFE.Echipa condusa de Robin Shattock,…