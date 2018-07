Ziua de 1 August este ”data la care vom vom fi folosit mai multi arbori, apa, soluri fertile si peste decat Terra poate sa ne furnizeze intr-un an pentru a ne alimenta, asigura locuinta si deplasa si vom fi emis mai mult carbon decat pot sa absoarba oceanele si padurile”, explica Valerie Gramond de la Fondul Mondial pentru Natura (World Wide Fund for Nature, WWF), partenerul Global Footprint Network.



”Ne-ar trebui in prezent echivalentul a 1,7 Terre pentru a ne acoperi nevoile”, subliniaza WWF intr-un comunicat.



Aceasta data este cea mai devansata inregistrata de la lansarea…