„Conducerea țarii nu pare sa fie conștienta de faptul ca funcționarea normala a economiei duce, de fapt, la traume și crize financiare, inflație, deprecieri valutare, șomaj și saracie in restul lumii. Pe scurt, din punct de vedere financiar, capitalismul complex este in mod inerent defectuos". Hyman Minsky, un cunoscut economist din State facea aceasta afirmație […]