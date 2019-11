Stiri pe aceeasi tema

- "Datoria publica in economiile avansate este la un nivel care nu s-a mai inregistrat de la Al Doilea Razboi Mondial. In tarile emergente, datoria publica este la un nivel asemanator celui de la criza datoriilor din 1980", a declarat Georgieva, intr-un discurs rostit la Washington. Recenta majorare a…

- Datoria externa a Romaniei a explodat in acest an. Cu cat s-au indarorat romanii in primele 8 luni Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 9,1 miliarde euro in primele 8 luni, la aproape 109 miliarde euro. Datoria externă totală a României a crescut cu 9,131 miliarde euro în…

- ​Dupa patru zile consecutive de creștere, capitalizarea de piața a Apple a depașit pragul istoric de 1.000 de miliarde de dolari atins de companie în premiera în toamna lui 2018. În prezent Apple este depașita doar de Microsoft la capitalizare, compania condusa de Satya Nadella având…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7251 lei/euro, in crestere cu 0,07% fata de valoarea atinsa vineri, respectiv 4.7216 lei. Preţul gramului de aur a crescut de la 205.4478 lei la 208.6733 lei. Acesta este un nou nivel record, depăşind preţul…

- Datoria externa totala a Romaniei a ajuns la 103,671 miliarde euro, in urcare cu 4,254 miliarde de euro fața de luna decembrie 2018, in vreme ce datoria publica, adica a statului, a crescut cu 37,982 miliarde de euro, in urcare cu 3,219 miliarde, conform Bancii Naționale a Romaniei (BNR). Din totalul…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 5,135 miliarde de euro, in primele sase luni din acest an, comparativ cu 3,717 miliarde de euro in perioada ianuarie - iunie 2018. Astfel, cifrele date publicității de BNR indică o creştere cu 38,15%. În structură,…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 4,254 miliarde euro in primele 6 luni, la 103,671 miliarde euro, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). În această perioadă, datoria publică a crescut cu peste 3,2 miliarde euro, la 37,982 miliarde euro,…

