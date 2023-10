Omenirea ar putea rămîne în viitor fără "jumătate din medicamente" Omenirea ar putea pierde "pina la jumatate dintre toate viitoarele medicamente" din cauza numarului foarte mare de specii de plante care se confrunta cu pericolul extinctiei, au avertizat oamenii de stiinta intr-un raport, relateaza marti DPA/PA Media. Aproape jumatate dintre plantele cu flori sint amenintate, numarul lor depasind 100.000, in timp ce in jur de 77% dintre cele care nu au fost in Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Omenirea ar putea pierde „pana la jumatate dintre toate viitoarele medicamente” din cauza numarului foarte mare de specii de plante care se confrunta cu pericolul extinctiei, au avertizat cercetatorii intr-un raport. Aproape jumatate dintre plantele cu flori sunt amenintate, numarul lor depasind 100.000,…

- Omenirea ar putea pierde „pana la jumatate dintre toate viitoarele medicamente” din cauza numarului foarte mare de specii de plante care se afla in pericol de dispariție, avertizeaza oamenii de stiinta intr-un raport. Cercetatorii vorbesc despre 100.000 de specii de plante care sunt in pericol.

