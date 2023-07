Omenirea a intrat într-un un nou capitol al istoriei globale: Epoca Antropocenului Sedimentele depuse la Lacul Crawford – cu o suprafața mica, dar adanc, din provincia Ontario din Canada – ofera dovezi inconfundabile ca in urma cu aproximativ sapte decenii, Pamantul a intrat intr-un nou capitol geologic, influentat de om – epoca Antropocenului, a anuntat marti o echipa de cercetatori, relateaza Reuters si CNN. Membrii Anthropocene Working Group (Grupul de Lucru pentru Antropocen, AWG) vor sa-si prezinte dovezile organismului stiintific international care este responsabil cu denumirea erelor geologice din istoria Pamantului. Oamenii de stiinta au efectuat cercetari in 12 locuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

