- Regatul Unit a inregistrat in 2023 cea mai calduroasa luna iunie din istoria masuratorilor sale in ceea ce priveste temperaturile medii, maxime si minime, a anuntat luni serviciul britanic de meteorologie (Met Office), citat de AFP. Luna trecuta, temperatura medie din Regatul Unit a fost de 15,8 grade…

- Consiliul de securitate al Rusiei a acuzat vineri, 23 iunie, Occidentul ca incearca sa creeze o prapastie intre Rusia si Kazahstan prin interferenta in afacerile unor natiuni suverane, a relatat Reuters . Declaratiile preluate de TASS au fost facute in ziua in care secretarul Consiliului de Securitate,…

- Marea Britanie, Statele Unite si Uniunea Europeana au promis ajutor suplimentar de ordinul miliardelor de dolari pentru reconstructia Ucrainei in cadrul conferintei din Londra pentru reconstructia tarii, potrivit Reuters.