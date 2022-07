Omenirea a depășit șase din cele nouă praguri dincolo de care nu mai există condiţii favorabile propriei dezvoltări (studiu) Omul trebuie sa inceteze sa mai considere natura ca fiind o sursa de profit pe termen scurt si sa se raporteze in schimb la valorile care leaga propria bunastare de cea a planetei, atentioneaza ONU intr-un raport publicat luni. Supraexploatarea speciilor salbatice pune in pericol supravietuirea a miliarde de oameni, in vreme ce sase din cele noua praguri pe care omenirea nu ar trebui sa le treaca pentru a mentine conditii favorabile propriei dezvoltari au fost deja depasite. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

