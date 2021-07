Omenirea a consumat, de azi, resursele planetei pentru 2021 Cu aproape o jumatate de an ramas, omenirea a consumat, deja, cota de resurse naturale ale Pamantului pentru anul 2021. Am terminat resursele naturale generate de Pamant intr-un an la fel de devreme ca in 2019, pe 29 iulie, dupa ce viteza consumului scazuse in 2020 din cauza blocajelor provocate de pandemia de coronavirus, susține ONG-ul WWF Romania. In fiecare an, Earth Overshoot Day (EOD – Ziua Suprasolicitarii Pamantului) marcheaza data la care omenirea a folosit toate resursele naturale pe care Pamantul le regenereaza pe parcursul intregului an. In prezent, omenirea folosește cu 74% mai mult… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

