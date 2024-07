Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se reuneste maine, 28 iunie, de la ora 09.00, la Palatul Victoria, insa pe ordinea de zi nu se regaseste proiectul de Hotarare de Guvern pentru stabilirea datei alegerilor prezidențiale. PSD si PNL nu s-au inteles asupra calendarului, iar daca daca actul normativ nu este adoptat, scrutinul…

- Conform unei surse diplomatice, UE-27 va deschide oficial discutiile cu Ucraina marti dupa-amiaza, in jurul orei 15:30 (13:30 GMT), urmata de Republica Moldova, relateaza AFP preluat de Agerpres.Deschiderea acestor discutii este rezultatul unui acord greu obtinut intre 26 de tari ale UE, care au fost…

- Instanța suprema a Uniunii Europene a decis ca Ungaria trebuie sa plateasca o amenda de 200 de milioane de euro pentru ca nu și-a modificat politica de gestionare a migranților și a solicitanților de azil la frontiera, relateaza Reuters.Curtea Europeana de Justiție precizeaza, in verdictul sau, ca Ungaria…

- Productia de energie eoliana si solara in Uniunea Europeana a crescut cu 46% din 2019 si pana in 2023, inlocuind o cincime din generarea de energie pe baza de combustibili fosili din blocul comunitar.

- Comisia Europeana (CE) a renuntat oficial miercuri, 29 mai, la procedura judiciara lansata impotriva Poloniei pentru nerespectarea statului de drept, transmite agenția de presa DPA, citata de Agerpres.Ca urmare a procedurii, Polonia se confrunta, in principiu, cu posibilitatea suspendarii drepturilor…

- Participanții la marș au scandat: „Nu vrem sa fim conduși de hoți”, „Basarabia e Romania”, „Romania n-a avut granița la Prut”.„Suntem intr-un miting pentru afirmarea valorilor naționale. Daca nu suntem lasați sa facem campanie electorala, nu primim autorizații, noi știm sa facem auzita vocea AUR, vocea…

- Comisia Europeana a incheiat o tranzacție semnificativa in Belgia, vanzand 23 de cladiri guvernului belgian pentru a fi transformate in locuințe, intreprinderi și magazine, in cadrul unui plan de transformare a cartierului european din Bruxelles. Aceasta inițiativa marcheaza o schimbare majora, avand…

- Comisarul european Margrethe Vestager a anuntat marti ca Executivul comunitar a deschis o noua investigatie asupra subventiilor de care au beneficiat producatorii chinezi de turbine eoliene, care sunt destinate pentru o serie de parcuri eoliene construite in Europa, inclusiv in Romania, transmite Reuters.…