OMD Mamaia: Info trip-ul Mamaia Back in Business, la final. Destinatia Mamaia Constanta, in vizorul a 50 de parteneri media straini si tour-operatori

OMD Mamaia: Info trip-ul Mamaia Back in Business, la final.…

4 zile pline de informatii istorice, culturale, multa voie buna si programe de entertainment. Toate au fost ingredientele esentiale pe care OMD Mamaia Constanta le a oferit in ultima saptamana atat partenerilor media straini, cat si tour operatorilor prezenti pe litoralul romanesc pentru a promova statiunea Mamaia si orasul Constanta in strainatate, dar si pentru a atrage turisti straini in destinatie. Organizatia de Management al Destinatiei Mamaia Constanta a organizat infotripul "Mamaia ...