- (Adauga informatii) Aproximativ sapte milioane de oameni mor in fiecare an din cauza aerului poluat, cei mai multi in Asia si Africa, se arata intr-un raport dat publicitatii miercuri de Organizatia Mondiala a Sanatatii. Nivelul poluarii din aer ramane la cote periculoase in mai…

- Potrivit agroinfo, agricultorii din toata Uniunea Europeana, inclusiv Romania, sunt in plina campanie de depunere a cererilor prin care solicita subventii pentru anul 2018. Ce modificare face Comisia Europeana! Comisia Europeana a anuntat, pe 30 aprilie 2018, ca va permite amanarea termenului limita…

- Pietele bursiere din China si Hong Kong au scazut semnificativ vineri, ajungand la cel mai redus nivel din februarie, din cauza temerilor privind un razboi comercial intre cele mai mari economii globale. Preşedintele SUA, Donald Trump, a semnat joi un decret prezidenţial privind introducerea…

- Potrivit lui Winkler, impunerea de taxe vamale suplimentare de 25% la importul de otel si de 10% la importul de aluminiu ar urma sa intre in vigoare in noaptea de 22 spre 23 martie, Uniunea Europeana pregatind deja un set de contramasuri fata de SUA, in situatia in care nu va fi exceptata de la plata…

- Europa se pregateste sa impuna tarife pentru bourbon, motocicletele Harley-Davidson si blugii Levi's, ca reactie la taxele vamale anuntate de presedintele american Donald Trump pentru importurile de otel si aluminiu. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a identificat produsele…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, joi, ca Uniunea Europeana va lua contramasuri, ca reactie la anuntul SUA cu privire la suplimetarea tarifelor la importurile de otel si aluminiu, relateaza Politico.eu. „Vom inainta, in urmatoarele zile, catre Organizatia Mondiala a Comertului…

- Veniturile bugetului general consolidat, de 22,4 miliarde lei, reprezentand 2,4% din PIB, au fost cu 16,8 % mai mari, in termeni nominali, fata de anul precedent, informeaza Ministerul Finantelor Publice. Se inregistreaza cresteri semnificative comparativ cu anul precedent in cazul incasarilor din…

- ”Vom inainta, in urmatoarele zile, catre Organizatia Mondiala a Comertului propuneri pentru contramasuri la adresa SUA. In loc sa furnizeze o solutie, aceasta decizie a Washingtonului va agrava problemele. Uniunea Europeana va reactiona ferm pentru a-si apara interesele”, a declarat Juncker.…