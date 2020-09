Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Washingtonului, tarifele impuse in urma cu doi ani pentru bunuri din China, in valoare de peste 200 de miliarde de dolari, au fost justificate pentru ca China obliga companiile sa transfere tehnologie si proprietate intelectuala. O comisie a OMC formata din trei persoane a afirmat insa ca tarifele…

- Presedintele american Donld Trump a evocat luni ideea separarii economiei Statelor Unite de cea a Chinei, cunoscuta si sub numele de decuplare, sugerand ca SUA nu vor pierde bni daca cele doua tari nu vor mai face afaceri, transmite Reuters.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul partidelor…

- Organizația Mondiala a Sanatații nu se așteapta la vaccinari pe scara larga impotriva COVID-19 pana la mijlocul anului viitor, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al acesti for, dupa ce a subliniat importanța verificarilor riguroase a eficacitații și a siguranței acestora, noteaza Reuters. Niciunul…

- Franta si Germania sunt suparate ca SUA încearca sa conduca negocierele privind reforma OMS. „Nimeni nu vrea sa fie târât într-un proces de reforma si sa primeasca o schita din partea unei tari care tocmai a plecat din OMS”, a declarat un oficial european.Franta…

- Este un lucru ''obisnuit pentru SUA sa-si foloseasca puterea statala pentru a ataca violent companiile altor tari'', a declarat la conferinta zilnica de presa purtatorul de cuvant al MAE chinez, Wang Wenbin. ''Daca aceasta greseala a Washingtonului se repeta, orice alta tara va putea sa adopte masuri…

- Decizia Airbus de a accepta rate mai ridicate ale dobanzilor de la guvernele europene ar trebui sa solutioneze disputa cu SUA de la Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), a anuntat vineri Comisia Europeana, care a amenintat cu sanctiuni daca acest lucru nu se va intampla, transmite Reuters, conform…

- Departamentul american al Comertului a adaugat pe lista sa neagra 11 intreprinderi chineze implicate, potrivit Washingtonului, in incalcari ale drepturilor omului in legatura cu tratamentul aplicat de Beijing minoritatii musulmane uigure in provincia Xinjiang, relateaza Reuters.

- China a criticat miercuri Statele Unite pentru retragerea din Organizatia Mondiala a Sanatatii, avertizand ca decizia va avea consecinte grave pentru tarile in curs de dezvoltare, transmite Reuters. Beijingul cere comunitatii internationale sa sprijine mai mult OMS, a declarat presei purtatorul…