Omăt la sfârșit de vară! A nins într-o localitate din Italia A nins in luna august intr-o localitate din Italia. Fenomenul i-a luat prin surprindere pe locuitorii orașului Sestriere, din Alpi. Luni dimineața, 28 august, rezidenții din Sestriere s-au trezit cu zapada de 5 centimetri pe strazile din oraș. Deși vremea rea și scaderea temperaturilor au fost anunțate de meteorologi, zapada din Alpi nu era așteptata in luna august. Situata la o altitudine de 2.000 de metri, stațiunea Sestriere avea luni drumurile acoperite cu primii fulgi de zapada. In ultimele luni, in zona s-au inregistrat temperaturi extrem de ridicate. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

