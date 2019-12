Omar el-Bechir, fostul preşedinte al Sudanului, a fost condamnat pentru corupţie Fostul presedinte sudanez Omar el-Bechir, destituit in aprilie de armata in urma unei contestari inedite dupa 30 de ani la putere, a fost condamnat sambata de un tribunal din Khartoum la doi ani de detentie intr-un centru de reabilitare, pentru coruptie, potrivit AFP. Este vorba despre prima decizie in justitie in care este vizat un om important de stat din Sudan. Bechir a aparut sambata dimineata in fata unui "tribunal special", ascultand verdictul in picioare, intr-o cusca metalica si imbracat in rochia sa alba traditionala si cu turban, dupa ce a fost adus din inchisoarea Kober… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

