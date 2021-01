Omanul îşi închide din nou graniţele pentru a stopa propagarea noului coronavirus Autoritatile din Oman au anuntat ca emiratul isi inchide din nou granitele pentru o saptamana, incepand de luni, in cadrul unui efort de a stopa raspandirea noului coronavirus si in special a variantei mai contagioase a acestui virus, a anuntat duminica agentia de presa de stat ONA, transmite Reuters potrivit Agerpres. Aceasta masura va intra in efect de luni de la ora locala 18:00 (14:00 GMT) si poate fi extinsa pentru o perioada de timp mai mare decat cea de o saptamana anuntata initial, conform ONA, care citeaza o decizie a comitetului de urgenta impotriva coronavirusului din acest stat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

