Omanul felicită poporul afgan pentru victoria talibanilor Muftiul Sultanatului Oman, cea mai inalta autoritate religioasa din aceasta tara situata in Golful Persic, a felicitat marti "poporul afgan pentru victoria impotriva invadatorilor", dupa ce tara a cazut in mainile talibanilor, transmite AFP. Acesta este primul mesaj de felicitare adresat gruparii talibane de catre o autoritate religioasa din Golf. Mai multe guverne din regiune au reactionat la vestea preluarii controlului asupra capitalei afgane Kabul de catre talibani prin apeluri la stabilitate si la protejarea civililor. "Felicitam poporul afgan musulman frate pentru ... victoria sa impotriva… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

