Oman: Noul sultan promite că va continua politica externă de 'non-ingerinţă' a predecesorului său Noul sultan al Omanului, Haitham bin Tariq al-Said, s-a angajat sambata sa continue politica externa de ''non-ingerinta'' a predecesorului sau, Qaboos bin Said, decedat vineri dupa o domnie de aproape 50 de ani, transmit AFP si Reuters. ''Vom continua calea trasata de defunctul sultan'', a declarat Haitham bin Tariq in primul sau discurs, transmis la televiziunea de stat. El a promis sa continue o ''politica externa bazata pe coexistenta pasnica intre natiuni (...) si pe non-ingerinta in afacerile interne ale altor state, cu respectarea suveranitatii natiunilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

