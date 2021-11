Stiri pe aceeasi tema

- 1877 2021, 144 de ani de la victoria marinarilor militari romani obtinuta, pe Dunare, in timpul Razboiului de IndependentaAstazi va aducem in atentie glorioasele fapte de vitejie ale marinarilor militari romani din timpul Razboiului de Independenta si personalitatea remarcabila a generalului de marina…

- Un barbat a descoperit zeci de obuze din timpul celui de-al doilea Razboi Mondial in timp ce sapa doua morminte intr-un cimitir din localitatea Ratuș din Telenesti. Poliția a fost alertata miercuri, in jurul orei 12:00.

- La impliniarea a 100 de ani de la nasterea Regelui Mihai I al Romaniei, deputatul PNL de Maramureș, Florin Alexe, solicita Biroului permanent al Camerei Deputatilor sa analizeze posibilitatea de a identifica un spatiu din interiorul Palatului Parlamentului care sa poarte denumirea „Regele Mihai I al…

- Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) a separat echipele naționale din Rusia și Ucraina in timpul extragerii pentru faza grupelor a Campionatului European din 2022, relateaza Noi.md. Echipa rusa a ajuns in același cvartet cu Ucraina, dar organizația internaționala i-a transferat pe ruși in…

- Capitolul trei cuprinde fiecare zi in care s au desfasurat actiuni in perioada celui de al Doilea Razboi Mondial, autorul conturand intreg peisajul campului de lupta, avand in prim plan navele "Regele Ferdinandldquo; si "Regina Marialdquo;. Dupa inspiratul album Odiseea navei scoala "CONSTANTAldquo;,…

- Douazeci si patru de detinuti au fost ucisi si peste patruzeci au fost raniti in urma unei lupte dintre doua bande rivale, intr-o inchisoare din sud-estul Ecuadorului, au anuntat marti autoritatile locale. Aceste violente au facut „24 de morti si 42 de raniti”, a anuntat pe Twitter guvernatorul provinciei…

- In timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, Bucureștiul a fost bombardat succesiv atat de aviația anglo-americana, cat și de cea germana, inainte și dupa 23 august 1944. In timpul acestor bombardamente, cele doua cladiri ale Ministerului Afacerilor Straine – Palatul Victoria și Palatul Sturza, au fost…

- La ordinul papei Francisc, lucratorii si cei care vor vizita Cetatea Vaticanului sau locurile din jurisdictia Sfantului Scaun de la 1 octombrie vor fi obligati sa prezinte un certificat sanitar pentru COVID-19, singurii care vor face exceptie fiind credinciosii care participa la ceremonii sau la audientele…