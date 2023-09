Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 28 septembrie 2023, incepand cu ora 17:00, la sediul Muzeului Județean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare» (strada 1 Mai, nr. 8), va avea loc vernisajul expoziției temporare «Femeia – de la model la artista profesionista», organizata de Muzeul Județean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare» impreuna…

- Intr-un peisaj cultural in continua evoluție, Muzeul Județean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare» ramane un pilon al artei și al culturii locale și naționale. La un an de la schimbarea conducerii instituției, se pot puncta o serie de elemente care definesc noua paradigma manageriala. Redefinirea esenței…

- Muzeul Județean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare» anunța programul de vizitare in perioada 12-15 august 2023: · Sambata și duminica (12 – 13 august 2023), muzeul este deschis intre orele 10:00 – 17:00 (ultima intrare la 16:30); · Luni, 14 august 2023, muzeul este inchis. · Marți, 15 august 2023,…

- Casa Darvas-La Roche impreuna cu Asociația Oradea Heritage, Muzeul Județean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare» și Consiliul Județean Maramureș au placerea de a anunța deschiderea expoziției temporare de pictura și grafica, Baia Mare – natura si culoare. Expoziția cuprinde un numar de 16 lucrari de…

- Muzeul Național al Bucovineiorganizeaza, in perioada 1 – 31 iulie 2023, expoziția atelierului de pictura - icoana in maniera bizantina, atelier organizat de Muzeul Național al Bucovinei in perioada mai-iunie 2023.Vernisajul expoziției va avea loc sambata, 1 iulie 2023, ora 11:00, ...