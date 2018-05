Stiri pe aceeasi tema

- "Trecerea la cele vesnice a Doinei Cornea m-a întristat si marcat profund. Doina Cornea a fost un reper moral al luptei anticomuniste si un fenomen unic pe axa rezistenței anticomuniste din Europa centrala și de est. Istoricii o încadreaza, pe buna dreptate, în componenta istorica…

- Primarul Emil Boc a anuntat ca va propune ca o strada din municipiul Cluj-Napoca sa poarte numele Doinei Cornea, ca un omagiu si o recunoastere de catre clujeni a luptei sale impotriva regimului totalitar comunist, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 4 mai a.c., un mesaj de condoleante in urma decesului Doinei Cornea. Va prezentam in continuare textul mesajului: "Am aflat cu profunda tristete despre disparitia doamnei Doina Cornea, una dintre cele mai importante voci ale disidentei anticomuniste.…

- „Daca în urma cu o saptamâna ne întrebam daca robotul Antonia va asfalta strada „În jurul lacului”, aflata în proximitatea centrului municipiului Cluj-Napoca, în aceasta saptamâna îi solicitam primarului Emil Boc sa ne raspunda cu…

- Municipalitatea încearca sa rezolve haosul rutier de pe strada Constantin Brâncuși prin desființarea parcarilor. Pe ”str. Constantin Brâncuși între str. Mihail Veliciu și Piața Cipariu- asigurarea la coborâre a 2 benzi carosabile…

- Toți copacii care sunt toaletați în Cluj-Napoca vor fi fotografiați înainte și dupa, pentru a nu mai fi acuzații ca au fost ciuntiți. ”Am decis ca fiecare toaletare de arbori pe care o face Primaria în acest oraș sa fie facuta cu proba martor,…

- La data de 12 martie, pe strada Eugen Ionesco, din Cluj-Napoca, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. In jurul orei 10:50, un conducator auto, in varsta de 49 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce conducea o autoutilitara pe strada Eugen Ionesco, din Cluj-Napoca, a surprins pe…

- Directorul CTP Cluj-Napoca, Liviu Neag, a declarat, miercuri, ca masura va duce la disciplinarea personalul companiei, dar va oferi si o oglinda mai clara asupra activitatii corpului de control al companiei. „În cursul lunii martie corpul de control al CTP Cluj-Napoca va fi echipat,…