Stiri pe aceeasi tema

- Targul de Craciun din Capitala se deschide joi, 28 noiembrie, in Piata Constitutiei, si tot atunci va fi aprins iluminatul festiv. Primaria Capitalei, prin Centrul de Creatie, Arta si Traditie al...

- Concerte hip-hop, demonstratii de mestesuguri populare si sporturi urbane sunt incluse in programul festivalului Racnetul Carpatilor, organizat de Primaria Capitalei in zilele de 28 si 29 noiembrie, la Romexpo, potrivit news.ro.Bucurestiul de la mahalaua interbelica la cartierul de astazi…

- Cu binecuvantarea Preasfințitului Parinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Satmarului, manifestarea cultural-religioasa „De Nașterea Domnului”, ediția a XX-a, se va desfașura sambata, 7 decembrie 2019 la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare, de la ora 09.00. In cadrul acestei manifestari…

- Un spectacol de teatru, ateliere, expozitii si un recital extraordinar vor fi prezentate duminica in cadrul celei de-a treia editii a programului "Lipatti Special", dedicat persoanelor cu nevoi speciale, eveniment desfasurat cu ocazia Festivalului Mozartissimo la Casa Artelor "Dinu Lipatti", informeaza…

- In perioada 17-19 octombrie 2019, se va desfasura in municipiul Targoviste, sub patronajul Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO, cea de-a 52-a editie a Festivalului National de Interpretare si Creatie a Romantei „Crizantema de aur”. Evenimentul este dedicat celebrarii prin Romanta a Patrimoniului…

- In perioada 17-19 octombrie 2019, se va desfasura in municipiul Targoviste, sub patronajul Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO, cea de-a 52-a editie a Festivalului National de Interpretare si Creatie a Romantei „Crizantema de aur”. Evenimentul este dedicat celebrarii prin Romanta a Patrimoniului…

- Fundația Zamolxes organizeaza pana la 30 noiembrie 2019 o serie de evenimente și ateliere de lucru pentru tinerii campineni cu abilitați artistice. Acestea fac parte din proiectul “Festivalul Tineretului”, ediția a XIV-a, finanțat de Primaria și Consiliul Local Campina și au ca scop cresterea gradului…

- Fundația Zamolxes organizeaza pana la 30 noiembrie 2019 o serie de evenimente și ateliere de lucru pentru tinerii campineni cu abilitați artistice. Acestea fac parte din proiectul “Festivalul Tineretului”, ediția a XIV-a, finanțat de Primaria și Consiliul Local Campina și au ca scop cresterea gradului…