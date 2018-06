Stiri pe aceeasi tema

Zina Dumitrescu a implinit ieri varsta de 82 de ani, iar fostele manechine au vizitat-o la centrul din Snagov in grija caruia se afla. Ca in fiecare an, de ziua ei, Zina Dumitrescu a fost inconjurata din nou de fostele sale manechine, in frunte cu Dana Savuica, care de fiecare…

Dan Deneș este un tatic model! Artistul are concerte in toata țara și mii de fani insa atunci cand canta pe scena de acasa… are cel mai infocat fan! Dan Deneș are o casnicie fericita și doi copii frumoși. Și daca… momentan baiețelul lui nu-l poate insoți la concerte, ei…

- Un preot din Botoșani a facut senzație pe Internet, dupa ce a fost filmat la pacanele, cu halba de bere „la purtator”. Imbracat in straiele bisericești, parintele nu s-a lasat mișcat de cel care ii ținea „predica” in interiorul barului. Imaginile au ajuns pe Facebook, acolo unde preotul a fost aspru…

- Rugbiștii veterani ai Vrancei vor fi și astazi, 21 aprilie, implicați in viața sociala a comunitații vrancene, așa cum o fac in mod constant, in imprejurari pe care Monitorul de Vrancea le-a relatat la momentul potrivit. Daca alta data au organizat și finalizat activitați umanitare in folosul persoanelor…

- Politistii dejeni au depistat un barbat de 20 de ani din municipiul Dej, care conducea un autoturism prin municipiu desi nu are permis de conducere. Vineri, 20 aprilie, in jurul orei 01:05 politisti din cadrul politiei municipiului Dej – Biroul Ordine si Siguranta Publica, un tanar de 20 de ani din…

- Un pictor in varsta de 28 de ani a fost gasit spanzurat intr-o poiana de langa satul in care locuia, in judetul Vrancea. Primele indicii arata ca s-ar fi spanzurat, insa cunoscutii spun ca nu avea niciun motiv.

- In primavara Centenarului Marii Uniri, copiii de la Scoala Gimnaziala nr. 16 Oradea au sarbatorit marti, implinirea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Regatul Romaniei prin votul plebiscitar de la Chisinau din 27 martie 1918, unul dintre momentele importante din istoria tarii noastre…