Palatul Victoria va fi iluminat special astazi, cu ocazia Zilei nationale pentru comemorarea martirilor Brancoveni si de constientizare a violentelor impotriva crestinilor. Conform unui comunicat de presa transmis de Guvern, cladirea va fi iluminata in roșu in aceasta seara, intre orele 20.00 și 24.00. „Chiar daca acele vremuri in care lupta pentru supremație nu avea limite și nu punea preț pe viața par demult apuse, vedem din pacate și astazi, in intreaga lume, cum oameni nevinovați cad prada violențelor pentru simplul motiv ca impartașesc alta credința. In plin secol XXI, asistam inca la conflicte…