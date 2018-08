Din Africa natala pana in America, mari lideri ai lumii i-au adus un omagiu sambata fostului secretar general al ONU Kofi Annan, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, care a murit in Elvetia, la varsta de 80 de ani, dupa ce a fost in centrul diplomatiei mondiale timp de un deceniu marcat de turbulente. Kofi Annan "a murit in liniste sambata 18 august dupa o scurta boala", a anuntat "cu mare tristete" fundatia sa intr-un comunicat transmis din Geneva, precizand ca sotia si copiii lui s-au aflat alaturi de el in ultimele sale zile in Elvetia, unde a a trait. Omagiile nu au incetat sa vina, din…