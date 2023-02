OM, ”răpusă” de Nice pe Velodrome Desfașurare a ostilitaților greu de anticipat in meciul contand pentru etapa a 22-a din Ligue 1 intre Olympique de Marseille și Nice, doua dintre echipele aflate in forma destul de buna in campionatul francez. Intr-o epoca in care fotbalul este deseori (mult prea) tacticizat, iar culoarele spre porțile adverse nu sunt ușor de gasit, cele […] Articolul OM, ”rapusa” de Nice pe Velodrome apare prima data in Curierul National . Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Desfașurare a ostilitaților greu de anticipat in meciul contand pentru etapa a 22-a din Ligue 1 intre Olympique de Marseille și Nice, doua dintre echipele aflate in forma destul de buna in campionatul francez. Intr-o epoca in care fotbalul este deseori (mult prea) tacticizat, iar culoarele spre porțile…

- Desigur, daca ii ai in lot pe Messi, Neymar sau Mbappe, ”tragi” la victorie in fiecare meci, iar pe plan intern, adica in Ligue 1, aparent nu ai contracandidata. Fireste, cand investitiile sunt de ordinul sutelor de milioane de dolari, asta iti atrage pe de o parte porecle de genul ”QSG”, iar, pe de…

- Directorul general al China Media Group (CMG), Shen Haixiong, a transmis la data de 1 ianuarie 2023, prin intermediul CGTN, Radio China Internațional și pe internet, un mesaj de Anul Nou telespectatorilor, ascultatorilor și internauților din strainatate. Dragi prieteni, Sub razele placute ale Soarelui,…

- Guvernul a adoptat luni, 19 decembrie, la propunerea Ministerului Energiei, Proiectul de Lege privind aprobarea semnarii Acordului de Sprijin intre Statul roman și Societatea Naționala Nuclearelectrica S.A. pentru Proiectul Unitațile 3 și 4 CNE Cernavoda. ”Este o lege foarte importanta, care sper ca…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) recomanda cetatenilor sa cumpere produse alimentare numai din unitati sau spatii autorizate/inregistrate sanitar veterinar. Astfel, vor avea certitudinea ca atat carnea, cat si alte produse de origine animala sau non-animala…

- Studiu Insights PulseZ 2022 Situația financiara se afla in prim-planul atenției Generației Z, fiind considerata mai importanta decat satisfacția implinirii personale in plan familial sau chiar sanatatea, așa cum reiese din studiul conceput și coordonat de specialiștii programelor naționale antreprenoriale…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a derulat, in perioada august 2020 – noiembrie 2022, proiectul „Dezvoltarea de instrumente pentru creșterea conformarii in domeniul impozitului pe veniturile persoanelor fizice in Romania”. Proiectul a fost finanțat de catre Comisia Europeana prin TSI…

- Comunicat al Biroului de presa al PE Croația indeplinește condițiile necesare pentru a deveni membra a zonei de libera circulație Consiliul trebuie sa decida acum ridicarea controalelor la frontiera Respectarea drepturilor fundamentale la frontierele externe ar trebui evaluata in permanența Joi, eurodeputații…