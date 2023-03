Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 78 de ani din Pitești a fost gasit ucis in propria locuința, iar anchetatorii incearca sa afle exact ce s-a intamplat. Crima a fost descoperita in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 3.00, cand fosta soție a victimei, mama baiatului, a cerut ajutorul Poliției pentru a intra in casa…

- Apar noi detalii in cazul celor trei copii care au ars intr-o casa din Sectorul 5 al Capitalei. Femeia a recunoscut miercuri, la doar o zi dupa producerea tragediei, ca a lipsit cateva ore de acasa, fiind in vizita la rude, timp in care unul dintre copii s-ar fi jucat cu o bricheta.Conform celor relatate…

- Dupa ce și-a impușcat mortal soțul, aflat pe patul de spital, femeia s-a baricadat in salon, unde a stat cateva ore. Femeia a povestit ca, in urma cu trei saptamani, soțul ei a pus-o sa ii promita ca il va ajuta sa moara daca starea de sanatate nu i se imbunatațește.„Este in mod evident o situație complicata.…

Barbatul din comuna Bran suspectat ca si-a ucis varul si pe sotia acestuia pe motiv ca avea cu barbatul mort un litigiu privind un teren a fost arestat preventiv, marti dupa amiaza. El nu are antecedente penale, anunța news.ro.

- Tragedia a avut loc in seara zilei de 12 ianuarie, in apartamentul unei familii cu cinci copii din arondismentul XX din Paris, potrivit Le Parisien .Dupa ce au luat masa, parinții au observat ca mezina lipsește. Au cautat-o atat in casa, cat și in imprejurimi, cerand inclusiv ajutorul vecinilor.In…

- Un barbat a murit, marți, dupa ce a fost decapitat de un tren. Potrivit primelor informații, este vorba despre o sinucidere.Barbatul și-ar fi premeditat gestul in așteptarea trenului, care circula pe ruta Iași-Pașcani.Acesta a mers și s-a așezat cu capul pe linia de cale ferata, potrivit bzi.ro .Nu…

Un barbat a fost trimis in judecata de procurorii valceni dupa ce si-a violat verisoara in varsta de 12 ani, el fiind si purtator al virusului HIV, lucru pe care i l-a ascuns victimei, informeaza News.ro.